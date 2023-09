Aus Protest gegen die Klimapolitik der niederländischen Regierung haben Tausende Aktivisten in Den Haag am Samstag eine wichtige Autobahn blockiert. Die Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion kündigte bei der Protestaktion an, die Autobahn »jeden Tag« weiter zu blockieren, bis die staatlichen Subventionen für fossile Brennstoffe eingestellt würden.