Im roten Kleid und mit Schärpe strahlt sie den Kameras entgegen: Mit der 22-jährigen Amsterdamerin Rikkie Kolle hat in den Niederlanden erstmals eine trans Frau den Titel »Miss Nederland« gewonnen. »Diese Finalistin hat während der gesamten Show gestrahlt und dabei auch die größten Fortschritte gemacht. Sie hat eine grundsolide Geschichte mit einer klaren Mission«, teilte die Jury nach der Entscheidung vom Samstagabend in Leusden mit. Kolle ist in den Niederlanden keine Unbekannte. 2018 kam sie bis ins Finale des TV-Wettbewerbs »Holland’s Next Top Model«.