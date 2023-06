In Schulen, Sportvereinen und Gemeinden Niederlande stellen kostenlose Sonnencreme-Spender auf

Im Sommer draußen unterwegs – und die Sonnencreme vergessen? In den Niederlanden könnte das schon bald kein Problem mehr sein. Denn an Hunderten Orten sollen Menschen kostenlos Sonnencreme erhalten können. An diesem Wochenende konnten Besucherinnen und Besucher auf einem Festival sowie im Stadtpark von Breda bereits von dem Angebot profitieren, wie der öffentlich-rechtliche Sender NOS berichtete.