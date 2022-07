Die Angreifer verschlüsselten hunderte von Windows-Servern und Backup-Systemen, sodass »25.000 Studierende und Angestellte nicht mehr auf wissenschaftliche Daten, die Bibliothek oder die Post zugreifen konnten«, wie es in dem Bericht heißt. Nach einer Woche habe die Universität beschlossen, die geforderten 200.000 Euro in Bitcoin zu zahlen, da »persönliche Daten verloren zu gehen drohten und es den Studierenden nicht mehr möglich war, Prüfungen abzulegen oder an ihren Abschlussarbeiten zu arbeiten«.