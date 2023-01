Nach tagelangen Reinigungsarbeiten wegen einer Fahrbahnverschmutzung ist die Autobahn 7 bei Göttingen in Niedersachsen wieder komplett befahrbar. Wie die Polizei in Göttingen und die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilte, wurden nach Abschluss der Reinigungsarbeiten am Samstagnachmittag alle Sperrungen aufgehoben. Alle Fahrstreifen sind nun wieder geöffnet.