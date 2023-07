Niedersachsen

»Das ist ungewöhnlich in freier Natur«, bestätigt Kai-Michael Thomsen vom Michael-Otto-Institut des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) in Bergenhusen in Schleswig-Holstein. »Die sehen ganz witzig aus.« Schwarzstörche seien Kulturflüchter, die in dichten, ungestörten Wäldern brüten und ihre Nahrung in Bächen suchen. Weißstörche dagegen seien Kulturfolger, die sich dem Mensch angepasst haben und auf Wiesen und Weiden nach Nahrung suche. In der Literatur gebe es in Tierparks gemischte Bruten, die aber steril sind und sich nicht fortpflanzen können.