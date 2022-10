Nigeria 76 Menschen sterben bei Bootsunglück

Beim Untergang eines Bootes im Bundesstaat Anambra im Südosten Nigerias sind 76 Menschen ums Leben gekommen, wie das Büro des nigerianischen Präsidenten Muhammadu Buhari mitteilte

Das Boot mit 85 Menschen an Bord war am Freitag nach Überschwemmungen in der Region Ogbaru im Bundesstaat Anambra gekentert, wie lokale Behörden erklärt hatten. Zuvor war von zehn Toten und Dutzenden Vermissten die Rede.