Bei einem schweren Bootsunfall auf einem Fluss im westafrikanischen Nigeria sind mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Das Schiff sei gesunken, als es Familien im Bundesstaat Kwara von einer Hochzeit zurückbrachte, teilten Polizei und örtliche Behörden mit. Ein Sprecher der Polizei sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von 103 Toten und 100 Überlebenden. Der Such- und Rettungseinsatz war noch im Gange. Das Unglück ereignete sich demnach bereits am Montag in den Morgenstunden.