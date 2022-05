Bei einer Massenpanik kurz vor Beginn einer Kirchenveranstaltung in Nigeria sind nach Polizeiangaben 31 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens sieben weitere Personen wurden bei dem Vorfall in der Stadt Port Harcourt verletzt.

Offenbar sollten am Morgen Essen und Geschenke ausgegeben werden. Dabei durchbrachen Hunderte Menschen ein Tor und verursachten so einen Ansturm, sagte Grace Iringe-Koko, Polizeisprecherin des Bundesstaates Rivers. »Die Leute waren früher dort und einige wurden ungeduldig und begannen zu hetzen, was zu einem Ansturm führte. Die Polizei überwacht die Situation vor Ort, während die Ermittlungen laufen«, so die Sprecherin weiter.