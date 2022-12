Nina Hagen fiel mehrfach in Fernsehsendungen durch mindestens exzentrisches Verhalten auf, durch lautstarke Ausraster – und wurde wohl teils auch deswegen eingeladen: als Gast mit hoher Krawallwahrscheinlichkeit. Schon 1979 hatte sie für beträchtliches Aufsehen gesorgt, als sie in einer österreichischen Talkhow Masturbationstechniken vorführte. 2005 kam es in »Menschen bei Maischberger« zu einer heftigen Kontroverse mit der linken Politikerin Jutta Ditfurth (»Ich finde es furchtbar, was diese dicke Frau mit mir macht. Jutta Ditfurth, du bist eine blöde, blöde Kuh«). Und zwei Jahren später ebenfalls bei Maischberger zu einem Eklat, als Hagen sich über Ufos und Außerirdische ausließ und den Wissenschaftsjournalisten Joachim Bublath attackierte.