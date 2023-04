Nizza Mann läuft in Wache, kommt mit Polizeiuniform und Waffe wieder raus

Ein junger Mann hat sich in eine Polizeiwache in Nizza eingeschlichen und das Gebäude unbehelligt mit einer Uniform bekleidet und einer Waffe verlassen. Nun werde ermittelt, inwiefern gegen die Sicherheitsvorschriften verstoßen worden sei, betonte Frédéric Pizzini, Polizeichef des Départements Alpes-Maritimes, am Freitag. »Die geltenden Regeln wurden allen schriftlich in Erinnerung gerufen«, betonte er.