Ex-Oasis-Musiker Noel Gallagher spürt den »fortschreitenden Marsch der Zeit«

»Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. And by now, you should've somehow realised what you gotta do« – Wonderwall ist wohl eines der bekanntesten Lieder der Band Oasis. Deren zweiter Sänger, Noel Gallagher, gestand nun in einem Podcast: Manchmal bereitet es ihm Probleme, sich an die Texte der größten Hits der Band zu erinnern. Darüber berichtet hat etwa das britische Portal »Daily Mail «.