Nora Tschirner über Zustände in der Filmbranche »Da mache ich nicht mehr mit«

An die Verantwortlichen gerichtet, führt die 41-Jährige aus: »Wenn man sowas hört und noch nicht mal sagt: ›Wir gucken uns das mal genauer an, wir gehen der Sache mal auf den Grund‹, sondern sagt: ›Nee, ist alles cool‹, und damit auch den Mut ignoriert der Leute, die sich das eben in ihren Positionen eigentlich überhaupt nicht leisten können, die ja Angst haben ihren Namen zu sagen, und sich das nicht leisten können, da ein Fass aufzumachen – also das ist echt höhnisch.«