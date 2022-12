Ölverschmutzung über sechs Kilometer

Unklar sei zunächst auch gewesen, wie viel Öl insgesamt nach dem Leck in der Pipeline ausgetreten ist, so der Leiter des Havariekommandos am Donnerstagmittag. »Wir haben eine Ölverschmutzung, die reicht über sechs Kilometer entlang des Nord-Ostsee-Kanals.« Aufgrund von Beobachtungen aus der Luft sei die Menge mit etwa zwölf Kubikmetern berechnet worden.

Man dürfe die künstliche Wasserstraße »nicht zu früh freigeben«, weil es dabei um »etwas sehr Wertvolles« gehe, sagte zuvor Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). »Es geht um den Schutz unserer Meere, um das Wattenmeer.« Es müsse verhindert werden, dass das Öl in die Elbe oder die Nordsee gelange.