Demnach verhöhnten etwa Fans des irischen Fußballvereins Shamrock Rovers F.C. aus der Hauptstadt Dublin die verstorbenen Monarchin mit einem Gesang. Auf Aufnahmen aus dem Tallaght Stadion ist zu hören, wie die Anhänger beim Conference League-Spiel gegen den schwedischen Klub Djurgårdens IF zur Melodie des Songs »Give it Up« von KC & the Sunshine Band mehrfach »Lizzie's in a box« gröhlen – »Lizzie ist in einer Kiste«.