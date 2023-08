Zug war mit 160 Kilometern pro Stunde unterwegs

Der Bürgermeister der Gemeinde Brandizzo, in der sich das Unglück ereignete, sprach von schlimmen Szenen am Unfallort. »Ein Kollege von vor Ort erzählte mir, dass menschliche Überreste in einem Umkreis von 300 Metern gefunden wurden. Es ist eine große Tragödie«, sagte Paolo Bodoni der Zeitung »Corriere della Sera« .

Ereignet habe sich der Unfall kurz vor Mitternacht. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Zug mit rund 160 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, müsse nun untersucht werden.