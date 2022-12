Geschenk von Nordkoreas Machthaber Wie Kim Jong Uns Hunde in einem südkoreanischen Zoo endeten

Moon hatte Gomi und Songgang im vergangenen Monat an das Präsidialarchiv abgegeben. Die Tiere waren zunächst vorübergehend in einem Veterinärkrankenhaus in der südöstlichen Stadt Daeju untergebracht, wie es in Medienberichten heißt . Von dort wurden sie dann in den Zoo in der südlichen Stadt Gwangju gebracht. Am Montag wurden die Hunde dort der Öffentlichkeit präsentiert.

»Gomi und Songgang sind ein Symbol des Friedens sowie der süd-nordkoreanischen Versöhnung und Zusammenarbeit«, sagte der Bürgermeister von Gwangju, Kang Gijung. »Wir werden sie gut aufziehen; so, wie wir einen Samen für den Frieden kultivieren.«