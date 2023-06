Nordrhein-Westfalen Bahnbrücke über Emscher nach Unwetter abgesackt

Nach den massiven Regenfällen der vergangenen Tage ist eine Eisenbahnbrücke über die Emscher in Dinslaken am Niederrhein abgesackt. »Es ist zu befürchten, dass die Brücke komplett in die Emscher rutscht«, sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Umwelt- und Verkehrsministeriums am Samstag. »Wenn das passiert, haben wir die Gefahr einer Aufstauung.« Die Brücke sei durch das Hochwasser der Emscher unterspült worden, bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn. »Experten der Bahn untersuchen das im Moment.«