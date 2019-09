Nordrhein-Westfalen Ein Toter bei Explosion in Mehrfamilienhaus

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf ist am frühen Mittwochmorgen ein Mann gestorben. Rettungskräfte fanden seine Leiche gegen 2.30 Uhr vor einer Wohnung in der zweiten Etage des Hauses im Stadtteil Flingern, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei weitere Bewohner, darunter eine schwangere Frau, wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Durch die Wucht der Detonation barsten sämtliche Fensterscheiben der Wohnung im zweiten Obergeschoss. Selbst Autos auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurden durch Glassplitter beschädigt.

Die Explosionsursache ist noch unklar, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Den Gesamtschaden bezifferte die Feuerwehr auf rund 100.000 Euro.

Erst am Montagabend war ein 77-jähriger Patient bei einem Brand im Marienhospital im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort ums Leben gekommen. Auch hier ist die Brandursache noch unklar.