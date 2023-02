Eine im Internet verbreitete Falschmeldung über ein bevorstehendes Erdbeben in Nordrhein-Westfalen hat in der Nacht zum Mittwoch viele Menschen aufgeschreckt.

Die Polizeistationen unter anderem in Köln und Hagen hätten besonders viele besorgte Anrufe erhalten, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei in Duisburg. In Köln seien Menschen am »Kölnberg« auf die Straße gelaufen.