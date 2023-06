Unglück in Kerpen Explosion beim Kochen – Mutter und Kinder schwer verletzt

Nach einer Explosion in Kerpen westlich von Köln sind eine Frau und zwei ihrer Söhne in Krankenhäuser eingeliefert worden. Auch der Vater und ein weiteres Kind erlitten Verletzungen. Das Unglück ereignete sich in der Küche.