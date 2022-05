Mehr als nur eine Runde Gassi gegangen ist in den vergangenen Monaten offenbar eine Hündin aus Nordrhein-Westfalen. Ganze 440 Kilometer soll sich Leya von ihrer Heimat fortbewegt haben, bevor sie nun bei Hamburg wieder eingefangen und zurück zu ihrem Besitzer gebracht wurde.

Das glückliche Ende der tierischen Deutschlandreise hatte der Verein Tiersuchhilfe Rhein-Sieg/Oberberg bereits am Dienstag auf Facebook öffentlich gemacht. Der Verein hatte Leyas Sichtungsorte fortlaufend dokumentiert und den Besitzer unterstützt, seit die Hündin am 15. Februar in Neunkirchen-Seelscheid bei Köln entlaufen war.