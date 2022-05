Nordrhein-Westfalen Mann in Essen vom Blitz getroffen – lebensgefährlich verletzt

In mehreren Städten im Ruhrgebiet gewitterte es am Montag kräftig – in Essen wurde dabei ein Mann lebensgefährlich verletzt. Der 56-Jährige wurde während eines heftigen Unwetters vom Blitz getroffen. Er musste noch am Unglücksort vom Rettungsdienst wiederbelebt werden, wie die Feuerwehr der Ruhrgebietsstadt mitteilte.