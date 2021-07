Unwetter in Deutschland Tief »Bernd« sorgt weiter für Chaos

Starkregen, Überschwemmungen, Erdrutsche: In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben Unwetter schwere Schäden angerichtet, ein Feuerwehrmann kam ums Leben. Am Donnerstag soll sich das Tief in andere Regionen verlagern.