Autobahn 44 in NRW Unfallfahrer klaut Auto von Ersthelfer und verursacht weiteren Crash

Am Freitagabend gegen 18.15 Uhr hat sich auf der Autobahn 44 in Nordrhein-Westfalen ein Auffahrunfall ereignet. Doch anstatt den Vorfall aufnehmen zu lassen, schnappte sich der mutmaßliche Verursacher den Wagen eines Ersthelfers vor Ort und raste davon. An Bord des gestohlenen Fahrzeugs saß noch die Beifahrerin des Ersthelfers.