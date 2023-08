Am vorläufigen Ankerplatz des Schiffes mit rund 3800 Autos an Bord, etwa 16 Kilometer vor den Wattenmeerinseln Schiermonnikoog und Ameland, lief auch die Inspektion an. Erstmals prüften Bergungsspezialisten eingehend an Bord die Lage. Das Schiff sei stabil und auch unter der Wasserlinie intakt, teilte die Behörde mit.