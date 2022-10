Nordsee vor Norderney Erschöpfter Kitesurfer harrt stundenlang auf Pegelturm aus

Die Besatzung einer Fähre entdeckte demnach den erschöpften Wassersportler auf dem Turm in der Nordsee und informierte die Seenotrettung. Eine Anruferin hatte bereits zuvor den Kitesurfer als vermisst gemeldet, als dieser nach vier Stunden noch nicht wieder an seinen Startpunkt am Weststrand zurückgekehrt war.