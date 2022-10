Am Morgen, gegen 7.15 Uhr, war das Wassertaxi »Stormloper« mit acht Menschen an Bord vor der Wattenmeerinsel Terschelling auf die Schnellfähre »Tiger« geprallt. Der Unfall geschah ein paar hundert Meter vor der Insel in einer Fahrrinne im untiefen Wasser. Die genaue Ursache ist noch unklar, es herrschte weder Sturm noch Nebel. Zeugen berichteten im Radio, dass beide Schiffe sehr schnell gefahren waren.