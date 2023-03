Krebserregender Stoff trat aus

Bei dem Unglück am 3. Februar waren mehrere Dutzend Waggons eines Güterzuges in der Gemeinde East Palestine entgleist. Einige von ihnen hatten hochgiftige Chemikalien geladen, darunter auch den krebserregenden Stoff Vinylchlorid. Um eine Explosion eines der in Brand geratenen Waggons zu verhindern, ließen die Behörden die Chemikalien kontrolliert auslaufen und fackelten sie ab. Tagelang stand eine riesige schwarze Rauchwolke über dem Ort.