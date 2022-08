Der Star dieses Sommers ist tot: In den vergangenen Wochen hatte ein Walrossweibchen im Oslofjord in Norwegen residiert, seinen mehr als 600 Kilogramm schweren Körper immer wieder auf ankernde Boote gehievt und diese zum Teil versenkt. Am Sonntagmorgen ließen norwegische Behörden das Tier nun einschläfern – aus Sicherheitsgründen, wie die Fischereidirektion mitteilte.