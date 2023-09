Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Nossen sind sieben Menschen verletzt worden – darunter vier Kinder. Ein 44-Jähriger sei am frühen Freitagabend mit seinem Auto in Richtung Dresden mit überhöhter Geschwindigkeit auf ein Stauende aufgefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Drei Fahrzeuge wurden aufeinander geschoben, ein Kleintransporter kollidierte bei einem Ausweichmanöver.