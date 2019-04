Einige der Kunstwerke, die beim Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame gerettet werden konnten, werden in das Pariser Museum Louvre gebracht. Das gab der französische Kulturminister Franck Riester bekannt. Der Nachrichtensender BFM TV veröffentlichte ein Video davon.

Zum Kirchenschatz der Kathedrale gehörte die Dornenkrone, eine der der wichtigsten Reliquien der katholischen Kirche. Jesus Christus soll sie bei seiner Kreuzigung getragen haben. Die Dornenkrone wird laut Riester nun im Pariser Rathaus gelagert. Gleiches gelte für die Tunika von Saint Louis. Die Schätze der Kathedrale waren demnach von Mitarbeitern der Feuerwehr, des Kulturministeriums und des Rathauses gerettet worden.

Weitere Schätze werden Riester zufolge in den Louvre gebracht. Darunter seien große Olgemälde, die sogenannten "Grands Mays". Diese hätten bisher keinen Brand-, sondern nur Rauchschaden genommen. Man werde sie wahrscheinlich am Freitag in den Louvre bringen, wo sie restauriert werden sollen.

Notre-Dame ist mit drei Fensterrosen verziert, sie gehören zu den wichtigsten Kunstwerken der Christenheit. Sie haben laut Riester nach ersten Erkenntnissen keinen "katastrophalen" Schaden genommen.

Der Brand war laut Feuerwehrangaben am Montagabend auf dem Dachboden der Kathedrale ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Stundenlang kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen, 400 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Große Teile des Dachstuhls wurden zerstört. Erst am Dienstagvormittag war der Brand vollständig gelöscht.