Notre-Dame brennt seit 18 Uhr 50 an diesem Montagabend, dem ersten lauen Frühlingsabend in Paris. Die Menschen, die zusehen, stehen auf übervollen Caféterrassen und halten fassungslos ihre Handys gen Himmel, filmen die Rauchwolken, filmen das Feuer.

Andere sind aus ihren Läden herausgekommen, wie der Apotheker an der Ecke, und rufen "Notre-Dame brennt, Notre-Dame brennt" in ihre Telefone. Es hört sich unglaublich an, so unwirklich. Wie kann Notre-Dame brennen - diese Kathedrale, die immer da war, die alle Pariser, egal ob katholisch, jüdisch, atheistisch oder muslimisch, seit ihrer Geburt kennen?

Am Quai de l'Hôtel de Ville, der großen Uferstraße vor dem Pariser Rathaus, haben sich viele versammelt, und auf dem Vorplatz des Rathauses. Hier sind sie so nah am Feuer, wie es die Absperrungen zulassen.

Die Polizei hat alle Brücken, die auf die Ile de la Cité führen, zugemacht, auch Anwohner kommen nicht mehr durch. Der Geruch von Verbranntem liegt in der Luft, noch immer schlagen die Flammen über dem Kirchendach hoch - es ist ein beindruckendes Bild, das Bild eines Infernos. Und auch hier wird es nicht laut. Viele starren ungläubig auf das brennende Dach, die Hand vor dem Mund, minutenlang bleiben sie so stehen.

AP Sie beten, weinen oder schweigen fassungslos: Pariser drängen sich in den Straßen

Zwei Frauen stehen weinend auf dem Bürgersteig. Anne de Bresis, 57 Jahre alt, erzählt, dass sie sich erst vor vier Jahren in Notre-Dame hat taufen lassen, es sei einer der glücklichsten Momente in ihrem Leben gewesen: "Ich habe erst spät zum Glauben gefunden, mich ein Jahr lang auf diese Taufe vorbereitet. Notre-Dame jetzt in Flammen aufgehen zu sehen, trifft mich ins Herz, ich halte es kaum aus."

Ihre Freundin neben ihr, eine elegante Pariserin im schwarzen Wollmantel mit perfekt drapiertem Halstuch, wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. "Ich bin Atheistin", sagt sie, "aber das ändert nichts an meiner Trauer: Unsere Geschichte wird da gerade zerstört. Und wir können nur zusehen, wir können nichts machen." Der schlimmste Moment sei der gewesen, als die schlanke Kirchturmspitze in der Mitte des Daches zusammenbrach.

"Wie kann das passieren?"

Alle hier versuchen erst gar nicht, ihre Tränen zu verbergen, die Alten, die Jungen, die Gläubigen und die Ungläubigen. Weinende Pariser stehen in den Bussen, die vorbeifahren, stehen oben im goldenen Saal des Rathauses an weit geöffneten Fenstern, stehen am Ufer und halten sich aneinander fest.

Und sie weichen nicht von der Stelle, als wollten sie den Brand nicht unbeaufsichtigt lassen. Florian, 27, Jungmanager, ein Hipster mit Bart, weint hemmungslos. Er wohnt in der Nähe. "Es macht mich so wütend, wie kann das passieren, warum schaffen sie es nicht, Notre-Dame zu schützen? Es ist unerträglich, dabei zusehen zu müssen." Er wisse, dass die Attentate im November 2015 etwas ganz anderes und viel schlimmer waren. "Und trotzdem fühle ich mich heute wie damals. Und ich weiß, dass wird jetzt noch tagelang so gehen."

Währenddessen läuft der Verkehr auf der Straße absurderweise normal weiter, fahren Busse, Autos, Fahrräder und Elektroroller wild durcheinander, versuchen Feuerwehrautos mühsam durchzukommen. In der Menge ist immer wieder dieselbe Frage zu hören: Wieso löschen die nicht richtig? Wieso kommen keine Canadair-Flugzeuge, die Wasser aufnehmen und ablassen können, wie bei den Waldbränden im Süden? Warum werden nur einzelne Wasserstrahle auf das Kirchenschiff gerichtet? Hat gar Donald Trump recht, der per Twitter einen Flugzeugeinsatz der Feuerwehrt fordert?

Doch die Pariser Profis der Feuerwehr und des Restaurationsgeschäft wissen es besser. Große Wassermassen von oben auf das Gebäude zu schütten, hätte nur zu weiteren Zerstörungen geführt, sagen sie in den Fernsehnachrichten. Und tatsächlich wirken die Maßnahmen. Je dunkler der Abend, desto weniger leuchten die Flammen in den Himmel über den Gebäuderand von Notre-Dame. Es gibt zu diesem Zeitpunkt keine Verletzten. Das Drama flaut jetzt ab, doch die innere Aufregung ble

YOAN VALAT/EPA-EFE/REX Lichterloh brannte der Dachstuhl von Notre Dame, deutlich ist das Baugerüst zu erkennen

"Unsere Seele ging da gerade in Flammen auf", sagt ein Mann, der langsam sein Fahrrad nach Hause schiebt. "Das haben noch nicht mal die Nazis geschafft", sagt ein anderer.

Quälend lange schlugen die Flammen aus dem Dach der berühmten Kirche. Noch als die Feuerwehr gegen 19 Uhr mit ihrem Einsatz begann, breiteten sich die Flammen immer weiter vom Mittelpunkt der Kirche über das Dach aus. 1300 Eichen wurden einst für den im dreizehnten Jahrhundert begonnenen Bau des Dachstuhls der Kirche verwendet. Nie wurden sie im Laufe der Jahrhunderte in größerem Maße beschädigt. Die Restaurateure nannten den Dachstuhl von Notre-Dame schlicht "den Wald", und der Wald brennt an diesem Abend, so drückt es später der erste stellvertretende Bürgermeister von Paris, Emmanuel Grégoire, aus.

Grégoire räumt auch umgehend Befürchtungen aus, es könnte sich bei dem Brand um einen Terrorakt gehandelt haben. Es sei "quasi sicher", dass das Feuer durch die gerade stattfindenden Renovierungsarbeiten in der Kathedrale bedingt sei. "Nichts lässt auf einen Anschlag schließen", sagt Grégoire, auch wenn später am Abend die Pariser Staatsanwaltschaft ein Untersuchungsverfahren eröffnet - das ist schlicht Routine nach einem Brand.

Philippe Wojazer/ REUTERS Löscharbeiten an der Notre-Dame: Gegen 23 Uhr war klar, dass zumindest die Haupttürme und die Fassade erhalten werden können

Im Laufe des Abends machen Experten die elektrischen Schraubmaschinen beim Gerüstbau rund um das Dach der Kathedrale als ursächlich für das Feuer aus. Sie betonen, dass extra keine Schweißarbeiten vor Ort stattgefunden haben, um das alte Holzdach der Kirche vor Feuer zu schützen. Doch es nützte nichts. "Die Restaurationsarbeiten sollten die Kirche vor dem Zahn der Zeit schützen. Nun haben sie eine Katastrophe ausgelöst", sagt Michel Picaud, Vorsitzender des Vereins der Freunde von Notre-Dame, der in den letzten Jahren Millionen Euro an Spendengeldern für die Restaurationsarbeiten eingesammelt hatte. Picaud spricht besonnen von einem "großen Rückschritt" und wirkt doch fassungslos. Die Bilder, die er sieht, sind auch für Kenner schwer in Worte zu fassen.

"Es ist vorbei, es ist vorbei, es wird nie wieder so sein, wie es mal war," ruft eine Passantin vor der brennenden Kirche.