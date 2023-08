5 / 18

Die Bands, die beim diesjährigen Notting Hill Carnival auftreten, werden an die Windrush-Generation erinnern. Der Notting Hill Carnival fällt mit dem 75. Jahrestag der Ankunft des Schiffes in Großbritannien zusammen. Auf dem Dampfer »Empire Windrush« trafen 1948 rund 1000 Menschen aus Jamaika in England ein.