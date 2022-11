»NSU 2.0«-Prozess Drohbriefschreiber zu rund sechs Jahren Haft verurteilt

Die Nebenklägerinnen – die Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Die Linke) und Başay-Yıldız – hatten weitere Aufklärung gefordert. Zumindest für das erste Schreiben bestünden Zweifel an einer Täterschaft von M. Auch die Verteidigung kritisierte, dass die Staatsanwaltschaft von einem Einzeltäter ausgehe und wies auf einen Polizisten des 1. Polizeireviers in Frankfurt hin, dessen Rolle in dem Verfahren nicht hinreichend aufgeklärt worden sei.