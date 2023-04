Die Spezialisten nahmen den Gegenstand in der Nürnberger Südstadt in Augenschein. Am Abend gab die Polizei schließlich Entwarnung. Es habe sich um eine Gasflasche in einem Kopfkissenbezug gehandelt. Neben Kräften der Polizei sei auch der Rettungsdienst im Einsatz gewesen, hieß es.