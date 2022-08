Schwimmen kann hier niemand mehr. Dieses Hallenbad in Nürnberg wurde von der Stadt geschlossen. Der eine Grund ist die Gaskrise: Das Wasser zu beheizen kostet große Mengen Energie – angesichts der aktuell hochsommerlichen Temperaturen eine besonders unsinnige Verschwendung. Vor allem aber wird das Wasser woanders dringender gebraucht.

Karl Peßler, Servicebetrieb öffentlicher Raum

»Wir können nicht drauf verzichten, wir müssen die Bäume am Leben erhalten. Wir müssen das Grün am Leben erhalten, weil das ja wie eine Klimaanlage wirkt, das Grün. Wenn wir die Klimaanlage nicht betreiben, wenn wir die nicht füttern sozusagen, dann versiegt die, geht sie kaputt, und es wird immer heißer, immer wärmer, immer wärmer. Und dann will keiner mehr zum Schluss in der Stadt leben.

Dafür wird das Wasser in einen Tankwagen gepumpt. Acht Kubikmeter passen hinein – In eineinhalb Stunden können so mit einer Tankladung 60 Bäume bewässert werden. Das Nordostbad ist schon fast komplett leer gepumpt. Der Chlorgehalt im Wasser ist dabei kein Problem.

Udo Binöder, technischer Leiter Nürnberger Bäder

»Wir müssen ja permanent, wenn das Schwimmbadwasser genutzt wird, nachchloren, weil die Chlorzehrung durch die Badegäste natürlich relativ hoch ist. Und wenn Sie das Wasser zwei bis drei Tage stehen lassen, dann haben Sie so gut wie kein Chlor drin.«

Doch auch wenn es in den kommenden Tagen regnet und die Bäume dementsprechend auf natürliche Weise gewässert werden – das Problem mit der Gasknappheit für den Winter bleibt. Kommt es hart auf hart, könnten Hallenbäder mit die ersten Verbraucher sein, denen das Gas abgestellt wird.