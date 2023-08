Die ersten unwetterbedingten Notrufe gingen nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken gegen 17.20 Uhr ein. Die Einsatzzentrale musste nach eigenen Angaben fast 200 unwetterbedingte Einsätze koordinieren. Ein Feuerwehrsprecher sprach am Abend von 626 Einsatzstellen. Teilweise waren die Notrufleitungen trotz Personalverstärkung überlastet. Die Feuerwehr rief die Menschen auf der Plattform X (vormals Twitter) dazu auf, zu Hause zu bleiben und nur in »absoluten Notfällen« den Notruf zu wählen.

Aktivisten der Gruppierung Letzte Generation kündigten am Abend an, ihre Blockadeaktionen in Nürnberg zu unterbrechen. »Wir müssen nicht blockieren, die Klimakrise übernimmt für uns«, hieß es in einer Erklärung nach dem Gewitter. Aktivisten hatten den Verkehr in Nürnberg und Fürth teilweise zum Erliegen gebracht.