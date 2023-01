Eskalation aus der Gruppe heraus: Mehrere US-Soldaten haben am Samstag am Nürnberger Hauptbahnhof Polizeibeamte angegriffen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen die Armeeangehörigen zunächst am Ausgang einer Diskothek miteinander in Streit geraten sein. Bundespolizisten schritten daraufhin ein und erteilten Platzverweise gegen die Rädelsführer.