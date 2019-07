Tools für Hobby-Heimwerker Party im Bastelkeller

Die hier vorgestellten Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Über die sogenannten Affiliate-Links im Text erhält der Verlag, nicht der Autor individuell, bei Verkäufen eine Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier.

Baustellenradio

In jedem Heimwerker schlummert der Wunsch, ein wenig so zu sein wie die Profis. Das scheitert fast immer am Können, und manchmal auch an der Ausrüstung. Eine der wenigen Ausnahmen, die ich kenne, ist das Entertainment bei der Arbeit: Maler, Trockenbauer, Schlosser, Schreiner - ich habe schon bei jedem dieser Gewerke ein Baustellenradio gesehen, das aussieht, als wolle es mit anderen Geräten eine Runde American Football spielen. Gut gepolstert an jeder Ecke: das Makita-Radio.

Inzwischen steht so ein Ding auch in meinem Bastelschuppen. Es funktioniert mit unterschiedlichen Makita-Akkus. Selbst mit einem schon in die Jahre gekommenen 1,5-Amperestunden/18 Volt-Akku bekommt man viele Stunden lang Musik. Der Empfang ist super, der Klang tadellos, die Bedienung und Sender-Programmierung denkbar einfach, der Griff stabil. Und im aufklappbaren Akkufach hinten finden beim Transport auch die abgeschraubte Antenne und das Netzkabel Platz.

Denn eigentlich ist das Radio viel zu praktisch, um es immer nur an einen Platz zu stellen. Das Radio hat genug Power, um problemlos wahlweise den Hobbykeller, die Strandbar oder die Parzelle auf dem Campingplatz zu beschallen.

Federzwinge

Wer wie ich viele Stunden damit zugebracht hat, Heimwerkervideos auf YouTube anzuschauen, dem dürfte ein Satz mit ziemlicher Sicherheit schon begegnet sein: Man kann nie genug Schraubzwingen haben. Ich will da gar nicht widersprechen, sondern ergänzen: Man kann nie genug Federzwingen haben.

Einen Stopp-Klotz aus Holz auf der Werkbank fixieren? Zwei Kleinteile miteinander verleimen? Ein Blatt mit Skizzen am Rand des Notiz-Whiteboards anklemmen? Die Möglichkeiten sind vielfältig, die Anwendung denkbar einfach: Es geht alles mit einer Hand.

Ich habe mit derartigen Zwingen von Wolfcraft gute Erfahrungen gemacht. Ich finde den Preis fair, sie sind langlebig, die drehbaren Backen geben guten Halt am Werkstück. Die Feder ist stark genug für ordentlich Druck - und gleichzeitig nicht zu stark, sodass sich die Klemme auch mit einer Hand wieder lösen lässt. Und ich habe noch nie erlebt, dass hinterher Abdrücke auf dem Werkstück zu sehen waren.

Zu Beginn fanden sich nur zwei dieser Helferlein in meinem Bastelschuppen. Ich hatte sie testweise gekauft. Inzwischen ist meine Sammlung auf rund 20 Exemplare angewachsen. Gut möglich, dass es noch mehr werden. Federzwingen kann man schließlich nie genug haben.

Kompressor

Es gab eine Zeit, in der jeder platte Fahrradreifen eine Zumutung war, jede verstaubte Werkbank nerviges Saubermachen verhieß, jedes aufzupumpende Planschbecken schweißtreibende Arbeit in der Sommersonne erwarten ließ. Vorbei. Der Kompressor mag das Stiefkind unter den Maschinen im Bastelschuppen sein, nicht so sexy wie eine Tischkreissäge und nicht so offenkundig notwendig wie etwa ein Akkuschrauber. Aber ungemein nützlich und vielfältig einsetzbar.

Der Fahrradreifen im Nu aufgepumpt, der Staub in wenigen Sekunden weggepustet, das Planschbecken schweißlos startklar gemacht. Und auch ein Autoreifen ließe sich aufpumpen. Wer es bei solchen Arbeiten belassen will, ist meiner Ansicht nach mit einem kompakten Modell wie von Einhell gut bedient.

Zur Person Jeannette Corbeau "Gesägt, getan" schreibt er über seine Basteleien und den mühsamen Weg zur Heimwerker-Erleuchtung.

Sicherlich, es gibt leistungsstärkere Kompressoren, bestimmt auch leisere. Was mich bei diesem Modell ansprach, war außer dem Preis die Größe: Im Gegensatz zu vielen anderen Modellen lässt er sich platzsparend verstauen, weil er insgesamt eben kaum größer ist als ein etwas überdimensionierter Schuhkarton. Und weil im Gehäuse genug Platz für alles Zubehör ist, das man normalerweise braucht, ist immer alles da, wenn man ihn aus dem Regal holt. In fünf Jahren Nutzung habe ich jedenfalls noch nichts vermisst. So lange tut er bei mir nun schon seinen Dienst, nicht allzu häufig, aber regelmäßig.

Bandzwinge

Ein Werkstück mit exakt auf Gehrung gearbeiteten, sauber verleimten Eckverbindungen ist eines der schönsten Dinge beim Basteln mit Holz. Umso ärgerlicher ist es, wenn man es nach vielen Fehlversuchen (ich spreche aus Erfahrung) geschafft hat, die Werkstücke tatsächlich exakt zuzusägen - und das Projekt dann beim Zusammenleimen scheitert. Meine Methode, mich Ecke für Ecke einem Tablett oder Bilderrahmen anzunähern, war mäßig erfolgreich. Ein kleiner Verrutscher, eine minimale Ungenauigkeit bei Ecke 1 zieht unweigerlich neue Probleme bei den Ecken 2 bis 4 nach sich.

Irgendwann fiel mein Blick beim Stöbern im Internet auf ein langes, stabiles Stoffband mit vier rechtwinkligen Kunststoffbacken und einem Schraubgriff. Für um die 20 Euro versprach die Bandzwinge von Stanley einen Ausweg aus meinem Gehrungs-Elend. Ich war skeptisch, aber das Risiko der Investition war überschaubar.

Inzwischen bin ich überzeugt. Die Bandzwinge ist ein unfassbar praktisches Helferlein. Wegen der Kunststoffbacken werden die Einzelteile quasi automatisch in die richtige Position gebracht. Band festzurren, mit dem Schraubgriff noch ein wenig den Druck erhöhen - fertig. Und mit mehr als vier Metern Band lassen sich auch größere Werkstücke bewältigen.

Bohrer mit Senker

Wer sauber in Holz verschrauben will, kommt meist nicht um drei Arbeitsschritte herum: vorbohren, senken, schrauben. Das bedeutet: Entweder man wechselt zwischen Bohrer, Senker und Schraubaufsatz - oder man benutzt drei Maschinen parallel, etwa einen Akkuschrauber für jede Aufgabe. Auch wenn es dekadent sein mag, tendiere ich zu Variante Nummer zwei, zumindest zu einer abgespeckten Version: Dank eines kleinen Sortimentes von Bohrer-Senker-Kombinationen braucht es nur noch ein Gerät für die Vorarbeiten und eines für das tatsächliche Verschrauben. Ich kann die Holzspiralbohrer von Bosch mit Senker empfehlen: Mit dem beigelegten Inbusschlüssel lässt sich der Senker exakt und schnell fixieren. Bohr- und Senkloch bleiben ausrissfrei, auch in harten Hölzern. Und wenn man den Senker umdreht, dient er als Tiefenanschlag.

Hier die 3-Millimeter-Variante, gibt es in mehreren weiteren Stärken:

