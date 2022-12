Der 34 Jahre alte Vater habe die Frau am frühen Montagmorgen in einem Regionalzug auf dem Weg nach Nürnberg gewürgt, die Mutter habe sie an den Haaren gezogen und die 13 Jahre alte Tochter habe ihr das Handy weggenommen. Die Frau habe wegen ihrer Verletzungen nach dem Vorfall am Montag nicht weiterarbeiten können.