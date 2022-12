19-Jähriger geriet in den Straßengraben

In den Abend- und Nachtstunden am Wochenende sei wiederholt ein hohes Aufkommen von »jungen und vermeintlich junggebliebenen Verkehrsteilnehmenden« auf Parkplätzen in und um Oberhof festgestellt worden, so die Suhler Polizei. Im Zusammenhang mit dem Driften rutschte laut Polizei ein 19-Jähriger mit seinem Auto in den Straßengraben, er blieb den Angaben zufolge unverletzt.