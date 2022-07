Nicht nur den Reisenden, auch dem Twitteraccount der S-Bahn Stuttgart war eine gewisse Resignation dann definitiv nicht mehr abzusprechen. »Leute tut mir wirklich leid, aktuell ist hier absolut der Wurm drin«, war dort zu lesen.

»Der Wurm drin«, das galt seit Samstagvormittag, mit stillstehendem Bahnverkehr rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof. Alle Fernverkehrszüge zwischen Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und Ulm mit Halt in Stuttgart wurden umgeleitet. Ersatzweise hielten Züge in Esslingen. Züge aus beziehungsweise in Richtung Norddeutschland endeten oder begannen demnach in Mannheim oder Heidelberg, manche in Bietigheim-Bissingen.