Baden-Württemberg Reisebus fängt Feuer - 28 Kinder und zwei Betreuer gerettet

Ein mit 28 Kindern und zwei Betreuern besetzter Reisebus hat am Montag auf einer Bundesstraße in Baden-Württemberg Feuer gefangen. Ein weiterer Betreuer, der in seinem Auto hinter der Gruppe aus Frankfurt am Main fuhr, erkannte Flammen am Heck des Busses, wie die Polizei mitteilte.

Der Busfahrer hielt daraufhin an und ließ die Passagiere aussteigen. Sie blieben den Angaben zufolge unverletzt. Ein Ersatzbus sollte die Kinder von Obersulm zurück nach Frankfurt bringen. Sie waren auf der Fahrt in eine Ferienfreizeit nach Murrhardt (Rems-Murr-Kreis).

Die Ermittler halten einen technischen Defekt für die Brandursache.