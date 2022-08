Die Forscher fordern, die Oder widerstandsfähiger zu machen für den Klimawandel – man müsse etwa verloren gegangene Auen wieder als Hochwasserschutzflächen vitalisieren, die Flusssole anheben, keine weiteren Staustufen errichten. Auch jetzt sei der Druck auf den Fluss groß – der Sauerstoffgehalt der Oder sei sehr niedrig, für die noch lebenden Fische sei das stressig. Deshalb müssten alle Arbeiten an der Oder sofort eingestellt werden, um den Druck herauszunehmen. In Polen wird derzeit in der Oder gebaggert, um sie schiffbar zu machen.

Gegen Ende der Sitzung schließlich gibt es noch mal deutliche Kritik an der Landesregierung: »Hier wurde mehrfach geklatscht für die freiwilligen Helfer«, sagt eine geladene Tierärztin, die selbst an der Oder die Kadaver besichtigt hat. »Das waren keine freiwilligen Helfer. Niemand macht diese Arbeit freiwillig. Das war ein Hilferuf, weil man nicht wusste, wie die Kadaver sonst wegkommen sollen«, sagt sie. Man spürt die Wut in ihrer Stimme. Der Minister und auch die Abgeordneten nehmen ihren Ausbruch zur Kenntnis. Dann kommt schon die nächste dran.