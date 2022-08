In Brandenburg wurden in den letzten Tagen größere Mengen Fischkadaver aus dem Fluss geholt. Es wird befürchtet, dass diese nun die Ostsee erreichen. Polnische Behörden hatten nach Regierungsangaben bereits Ende Juli erste Hinweise darauf bekommen, dass in dem Fluss viele verendete Süßwasserfische treiben.

Offenbar keine Schwermetalle und kein Quecksilber in den Fischen

Inzwischen gebe es Breitbanduntersuchungen des Wassers. »Und was die Fische betrifft, da geht es in erster Linie darum herauszufinden, ob in ihnen Schwermetalle gefunden wurden«, sagte Brandenburgs Umweltminister Vogel. »Von polnischer Seite wird signalisiert, dass sie keine Schwermetalle und insbesondere auch kein Quecksilber in den Fischen gefunden haben, was ja auch beruhigt.«