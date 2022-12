Nach der Ölhavarie im Hafen von Brunsbüttel am westlichen Eingang zum Nord-Ostsee-Kanal wird das dort ausgetretene Öl weiter abgesaugt. Wie ein Sprecher des Havariekommandos am Samstag sagte, wurde aber das Mehrzweckschiff Neuwerk durch einen Ölbekämpfungs-Verband ersetzt, der nun die beiden verbleibenden Schiffe Scharhörn und Knechtsand bei der Ölaufnahme unterstützt. Die Neuwerk solle mit Blick auf die über Weihnachten erwartete stürmische See als Notschlepper für eventuelle Unfälle auf der Nordsee in Bereitschaft gehalten werden. Nach einer Reinigung des Rumpfes wird das Schiff ausgeschleust und den Kanal verlassen.