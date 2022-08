Bei einem gemeinsamen Schlag von Zoll und Polizei gegen Rauschgifthändler sind in Nordrhein-Westfalen acht Tatverdächtige festgenommen worden. Die Zugriffe und Durchsuchungen erfolgten laut einer Mitteilung des Zollfahndungsamts in Essen bereits am 22. Juni, wurden von den Ermittlern aber erst jetzt öffentlich gemacht.