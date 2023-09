»Der Zustand des gefundenen Schuhs ist überragend«, so Thomas Stöllner, der Professor leitet den Forschungsbereich am Deutschen Bergbau-Museum Bochum und Grabungen am Dürrnberg. »In der Regel zersetzen sich organische Materialien im Lauf der Zeit. Funde wie dieser Kinderschuh, aber auch Textilreste oder Exkremente, wie sie am Dürrnberg gefunden wurden, bieten einen überaus seltenen Einblick in das Leben der eisenzeitlichen Bergleute.«