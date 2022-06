In einem der Drohschreiben wurde detailliert beschrieben, wie der Verfasser in die Praxis kommen könnte, um dort die Ärztin und ihre Mitarbeiter zu foltern und zu töten. Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Wels wurde ein Ermittlungsverfahren gegen einen Deutschen Mitte Juni »mangels inländischer Gerichtsbarkeit« eingestellt. Die genauen Gründe für die Einstellung konnte die Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa nicht nennen.